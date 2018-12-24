"Воинствующие невежды": Шнуров публично "проехался" по россиянам

Сергей Шнуров / .instagram.com/shnurovs

Жители Российской Федерации как были воинствующими невеждами последние два столетия назад, так ими и остались. Соответствующее мнение высказал эпатажный и скандальный российский музыкант, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров.

Видео части разговора с ним было опубликованы в социальной сети Facebook."Любую точку зрения, отличную от своей, мы воспринимаем как выпад, как враждебное настроение! Если ты видишь человека, который не разделяет твои убеждения, он для тебя не может быть хорошим!", — считает Шнуров.

Сергей Шнуров о России Воинствующее невежество - это то, что в России не меняется никогда, а в последнее время только прогрессирует Опубликовано Усы Пескова Пятница, 21 декабря 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Шнуров стихом поглумился над рухнувшим российским аэротакси за 12 млн рублей.