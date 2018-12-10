"На ней Царь-Х*й". Шнуров стихом поглумился над рухнувшим российским аэротакси за 12 миллионов

Сергей Шнуров / instagram.com/shnurovs

Фронтмен группировки "Ленинград", эпатажный и скандальный музыкант/шоумен Сергей Шнуров высмеял казус, произошедший с прототипом аэротакси во время презентации в российском инновационном центре "Сколково".

По своему обыкновению, он сочинил матерное стихотворение и опубликовал его на своей странице Instagram. "Царь-Пушка не стреляла, и по факту / В Царь-Колокол ни разу не звонили/ Логически продолжить, если так-то/ Чтобы культура не стояла, как болото/ Чтобы потомки не сказали – виноваты/ В Кремле, к вышеозначенным царь- что-то/ Пора бы новые добавить экспонаты/ Ракету-Царь, что как-то не взлетела/ Машину-Царь, но только в чертежах/ А рядом с нею золотая стела / На ней Царь-Х*й, по прозвищу- Лежак", − написал Шнуров.

К слову, прототип аэротакси, на разработку которого потратили 12 млн рублей, практически сразу после взлета рухнул в сугроб.

Напомним, ранее Шнуров написал сатирический стих о пенсионном возрасте в России.