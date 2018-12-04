Сергей Шнуров научил солиста Rammstein русскому мату

Сергей Шнуров научил материться Тилля Линдеманна / "РИА Новости"

Фронтмен группы "Ленинград", известный российский певец Сергей Шнуров похвастался видео с лидером культовой германской рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

На своей странице в Instagram музыкант поделился роликом, на котором показал результат обучения Линдеманна русскому мату.

"Мой приятель из Германии плохо говорит по-русски. Он просто хочет поздравить вас с наступающим Новым годом", — сказал артист в видео.

На что Линдеманн протяжно сказал: "на х*й".

Подписчики по-разному отреагировали на видео: одни восприняли ролик с юмором, другие же возмутились выходке музыканта.

"Шнур уже научил, красава", "Зачетное поздравление", "Тилль высказался в стиле Шнурова", "Шнур, ты выродок", "Да уж… Это человек из культурной столицы… Не смог, что ли, научить интуриста чему-нибудь содержательному? Вы правда считаете, что показали себя в лучшем свете? И гордитесь этим?", - писали юзеры.

Ранее Сергей Шнуров написал стих о запрете вьезда россиян в Украину.