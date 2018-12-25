Трамп нашел нового козла отпущения: из-за обвала рынков главу Минфина США ждет кара

Стивен Мнучин может лишиться поста

Похоже, президент США Дональд Трамп решил не ограничиваться отставкой министра обороны Джеймса Мэттиса и спецпредставителя США в Международной коалиции в Сирии и Ираке Бретта МакГёрка: Bloomberg узнало, что шансы главы американского Минфина Стивена Мнучина лишиться своей должности велики как никогда.

Как пишет издание, судя по всему, именно Мнучина Трамп решил сделать козлом отпущения за обвал фондовых рынков США.

Читайте такжеПолитика Трампа подрывает доверие мира к СШАНакануне, в рождественский Сочельник 24 декабря глава американского Минфина провел беседы с главами шести ведущих банков страны, а также совещание с регуляторами финсектора. Однако положительных результатов эти встречи не дали.

Ранее Трамп уже пытался уволить главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла – по той же причине. Теперь взялся за Мнучина, сообщают источники издания. Если показатели фондового рынка США не начнут расти, то министра ждет увольнение.

Как известно, по итогам торгов 24 декабря индексы NASDAQ рухнули на 8,4%, Dow Jones обвалились почти на 7%, а S&P – на 7,1%. Это стало "худшим Сочельником в истории американского фондового рынка", отметил телеканал Fox.

Напомним, акции "Газпрома" рухнули из-за решения евродепутатов по "Северному потоку-2". Решение Еврпарламента вызвало некоторую панику на российских фондовых биржах.