Украина внесла в черный список отца египетского Путина

Журналист утверждает, что получал в соцсетях угрозы от "украинских радикалов".
Украина объявила персоной "нон грата" египетского журналиста Момена Мохтара, назвавшего своего сына Путиным.
Об этом сообщил сам Мохтар телеканалу 360.
По его словам, он планировал посетить Украину с командировкой в 2017 году, однако ему не дали визу.
"Я никогда не поеду в Украину. Боюсь, если кто-то узнает, что я отец Путина - меня ждет расправа", - сказал Мохтар.
Журналист утверждает, что получал в соцсетях угрозы от "украинских радикалов" из-за того, что назвал своего ребенка Путиным.
Сын Мохтара родился в 2016 году. Родители решили назвать его Путиным, так как восторгаются российским президентом.
Ранее в Сети заподозрили президента РФ Владимира Путина в "сильном желании справить естественную нужду" во время его встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.