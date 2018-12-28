Украина внесла в черный список отца египетского Путина

Момен Мохтар / соцсети

Украина объявила персоной "нон грата" египетского журналиста Момена Мохтара, назвавшего своего сына Путиным.

Об этом сообщил сам Мохтар телеканалу 360.

По его словам, он планировал посетить Украину с командировкой в 2017 году, однако ему не дали визу.

"Я никогда не поеду в Украину. Боюсь, если кто-то узнает, что я отец Путина - меня ждет расправа", - сказал Мохтар.

Журналист утверждает, что получал в соцсетях угрозы от "украинских радикалов" из-за того, что назвал своего ребенка Путиным.

Сын Мохтара родился в 2016 году. Родители решили назвать его Путиным, так как восторгаются российским президентом.

Ранее в Сети заподозрили президента РФ Владимира Путина в "сильном желании справить естественную нужду" во время его встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.