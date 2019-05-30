"Я сосать не буду": известный российский ведущий закатил скандал из-за Майдана

Дмитрий Дибров / azovnew.ru

Известный российский ведущий Дмитрий Дибров заявил о поддержке "цветных" революций и подчеркнул, что ждет ее в России, отказавшись озвучивать с телесуфлера пропагандистские тезисы.

Скандал произошел во время записи программы Секретная папка телеканала Министерства обороны России Звезда, при этом гневный монолог Диброва попал на аудиозапись.

"Да что же вы идете на поводу у этих сволочей, которые знают, что скоро будет раздел власти и делаю все от них зависящее, чтобы использовать нас как кукол?! Если бы мне было 20, я бы сосал у них, как сосал у большевиков, когда мне было 25 лет. Но мне сейчас 60 и я не буду это делать! Цветные революции, мать вашу... Я приветствую цветные революции и жду, когда одна произойдет на Дону...", - заявил Дибров.

Отметим, что в комментарии Fake News, Дибров подтвердил, что на опубликованной в Сети записи звучит его голос, при этом он также объяснил свою позицию.

По его словам, говорил об Украине, а именно – о причастности бывшего президента Виктора Януковича и его сына к коррупции.

"Украина была опутана мафиозной структурой, нельзя было установить новый бизнес. Шиномонтаж нельзя было даже открыть! Нельзя было открыть, я не знаю там, машиномойку, да хоть даже пирожковую нельзя было открыть без того, чтобы Януковичу с сынком, там у него не один сын был, не заплатить хоть копеечку!" – прокомментировал он скандальную запись.

На вопрос о том, почему телеведущий раньше не высказывался о Майдане, он ответил: "А почему я должен об этом высказываться? Я что, украинец? Это не моя профессия, есть профессионалы политической трескотни, вот пусть они за это деньги получают. Вот пусть они и отрабатывают свои деньги".

Напомним, ранее в эфире пропагандистского канала Россия 1 разгорелся скандал с участием украинского политолога.