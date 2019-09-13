Автор портретов Кумчы и Януковича попал в аварию

Никас Сафронво разбился в ДТП / mk.ru

Скандальный российский художник Никас Сафронов, который в ноябре 2012 написал портрет беглого президента Украины Виктора Януковича, а чуть раньше портрет Леониды Кучмы, попал в аварию.

По информации, ДТП произошло по пути в подмосковную Барвиху. Никас Сафронов был в машине с другом. В его автомобиль сзади въехал KIA Rio. Другу Сафронова понадобилась "скорая", а сам он, по его словам, не пострадал.

Чуть позже стало известно, что художник, от которого ранее из-за изнасилования ушла девушка, все же обращался к медикам.

"На самом деле папа очень плохо себя чувствует. Когда машина въехала, папу дернуло. Возможно, у него смещение шейного позвонка. Сейчас ждем скорую помощь", - рассказал журналистам сын Сафронова Лукас.

Отметим, это не первое ДТП, в которое угодил популярный художник. Ровно 9 лет назад, в сентябре 2010 года, Сафронов попал в ДТП на северо-востоке Москвы. Художник двигался по проспекту Мира в сторону центра на своем на своем Porsche Cayenne. На пересечении с 1-й Останкинской улицей его подрезала иномарка Daewoo Nexia. Избежать столкновения не удалось, и на полном ходу Сафронов врезался в легковушку. В результате столкновения от мощного удара обе машины серьезно пострадали. Никас получил несколько ушибов. Сначала он надеялся, что боль пройдет, но затем был вынужден обратиться в столичную клинику.

Читайте такжеНикас Сафронов подал в суд на Pussy RiotНапомним, ранее в ДТП погиб известный украинский бард Василий Жданкин. "В последние годы певец облюбовал езду на скутере, его часто можно было увидеть за рулем в городе или по дороге на дачу, которой так гордился, ведь природа там была нерукотворной красоты. 2 сентября 2019, примерно около 20 часов вечера, он, как оказалось, в последний раз выехал на нем из родного дома, легковая машина сбила его насмерть за каких-то несколько метров от дома", - сообщил в Facebook журналист Михаил Маслий.