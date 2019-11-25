В России полуголого школьника педагог заставила чистить крышу от снега

Подростка придерживает за туловище учительница / скриншот

В Сети появилось шокирующее видео, как школьник с голым торсом чистит крышу от снега, а сзади, сидя на подоконнике, его придерживает за туловище учительница.

Инцидент произошел в школе №31 российского Уссурийска. Ролик опубликовал в соцсетях очевидец. На крышу подросток попал через открытое окно.

РосСМИ сообщают, что в школу направлены инспекторы по делам несовершеннолетних. По факту инцидента полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Учащихся и сотрудников учреждения опрашивают.

Напомним, в Коломне Московской области произошел жуткий случай изнасилования. 15-летняя школьница надругалась над двумя семиклассницами - она затащила девочек в заброшенный дом и изнасиловала бутылкой.

Кроме того, в одном их детских садов российского Нарьян-Мара произошло жуткое убийство 9-летнего мальчика. Во время "тихого часа" его зарезал ножом 36-летний местный житель Денис Поздеев.