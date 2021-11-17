16-летнюю девочку за несколько лет изнасиловали 400 мужчин и родной отец

Это самый ужасный случай в истории насилия / pixabay

В западной Индии 16-летняя бездомная девушка подала в полицию ужасное заявление. Она рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны 400 мужчин, в том числе и родного отца.

Как пишет CNN, она назвала имена насильников, которые издевались над ней в течение нескольких лет, и опознала 25 предполагаемых преступников.

История девочки очень душераздирающая. В 13 лет ее выдали замуж за 33-летнего мужчину, который стал первым ее насильником. Кроме того, ее насиловал и родной отец. В связи с этим она сбежала и жила прямо на автобусной остановке.

Тогда ее забрали трое мужчин и заставили заниматься секс-работой.

"По факту преступлений начато уголовное производство, касающееся изнасилования и закона о защите детей от сексуальных преступлений. Он предусматривает более суровые наказания на более длительный срок заключения. Но выдвинутые против правоохранителей обвинения в полиции не комментируют", - пишет СМИ.

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Местная защитница прав женщин Йогита Бхаяна назвала ситуацию 16-летней потерпевшей "самым трагическим случаем изнасилования в истории".

Напомним, в селе Кладьковка Черниговского района Черниговской области произошла жуткая трагедия. Дети стали свидетелями убийства собственной матери. Мужчина на глазах 4,7 и 9-летнего ребенка убил их 32-летнюю мать и свою жену.

Во время издевательств дети звонили в полицию и просили помощи у копов, но не смогли объяснить правильно адрес, а те, в свою очередь, не смогли их вовремя найти.

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