Трамп оценил вероятность налаживания очень хороших отношений с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает, что мог бы иметь очень хорошие отношения со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Существует также огромная вероятность, что этого не произойдет, рассказал глава Штатов на совместной пресс-конференции с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии, пишет УНИАН.

"… я считаю, что я могу иметь очень хорошие отношения с Россией и с президентом Путиным, и если я бы добился этого, это было бы замечательно", — отметил политик.

Ранее Дональд Трамп говорил, что наладить отношения с РФ "было бы хорошо, а не плохо, и все согласны с этим, кроме очень глупых людей". По его словам, "никто не был так жестко настроен к России, как Дональд Трамп".