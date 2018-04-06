В США женщина родила две пары идентичных близнецов подряд: фото

27-летняя Кэйси Сондерс из штата Колорадо отправилась на свое первое при второй беременности УЗИ вместе со своими девятилетними тогда сыновьями, идентичными близнецами Хэйденом и Кэмероном.

"Я подумала, что врач шутит, когда она сказала, что видит два бьющихся сердца, потому что со мной были мои близнецы", – рассказала Кэйси в интервью Daily Mail Online.

Шансы на зачатие без помощи вспомогательных репродуктивных технологий второй пары идентичных близнецов подряд составляют примерно один на 70 тысяч. Собственно, американская чета к этому и не стремилась. Мало того, будущие близнецы оказались монохориальной моноамниотической двойней, то есть делили на двоих одну плаценту и один плодный пузырь. Такое положение зародышей чрезвычайно опасно, поскольку пуповины могут перепутаются и поступление питательных веществ к одному из плодов будет перекрыто.

"Мы с мужем Юджином быстро перешли от восторга по поводу того, что у нас снова будут близнецы к осознанию того факта, что моя беременность очень и очень рискованная", – вспоминает Кэйси.

Последние два месяца беременности Кэйси пришлось провести в больнице, так как врачам нужно было постоянно следить за состоянием близнецов. Наконец, 3 декабря 2017 года, на восемь недель раньше срока, на свет появились две девочки, Майя и Лея. К счастью, обе они родились здоровыми. После четырех недель, проведенных в палате выхаживания недоношенных, малышек выписали домой. Сейчас сестричкам уже по четыре месяца. Их старшие братья активно помогают маме о них заботиться.

"Мальчики просто обожают сестер. Они, правда, отказываются менять подгузники, но любят носить их на руках и давать им бутылочку", – рассказала Кэйси.

Напомним, испанский певец Энрике Иглесиас, который в конце декабря 2017 года стал отцом двойни, никак не нарадуется новому статусу.