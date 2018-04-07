Белый дом объяснил, почему Трамп не отказался от будущей встречи с Путиным

Новые санкции, введенные США против России, не повлияют на подготовку встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина – и на то есть прична.

По ее словам, Трамп может попытаться надавить на своего коллегу, чтобы "русские изменили свое поведение".

"Как ранее говорил президент, он хочет установить хорошие отношения с Россией, но это может зависеть от некоторых действий россиян. Как бы то ни было, президент хочет продолжать жесткий курс до тех пор, пока мы не увидим перемен", – цитирует Сандерс CNN.

White House press secretary Sarah Sanders says today's Russia sanctions don't mean that a summit with Russian President Vladimir Putin is off the table https://t.co/SraoZXOwvI https://t.co/6zSqmmXMeB — CNN Politics (@CNNPolitics) 6 апреля 2018 г.

Напомним, ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что новые американские санкции против российских олигархов были введены из-за дестабилизирующей деятельности правительства РФ по всему миру.

В свою очередь в МИД РФ уже заявили о "деградации американской демократии". Ведомство считает, что новые санкции США против России "ударят по простым американцам".