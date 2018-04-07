Стали известны подробности о водителе, осуществившем наезд на людей в Германии

На толпу в немецком городе Мюнстрере совершил наезд мужчина с психическими отклонениями.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung, по предварительным данным, причиной трагического инцидента стала неуравновешенность водителя, а не террористический акт.

Отмечается, что 49-летний гражданин Германии после наезда фурой на людей покончил жизнь самоубийством. Сотрудники полиции проводят обыск в доме погибшего злоумышленника.

Напомним, мужчина на грузовом автомобиле протаранил толпу днем 7 апреля. По последним данным, погибли три человека, 20 пострадали, шесть находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел в многолюдной части города, рядом с популярным рестораном.

"Очень много было людей в кафе, на улице все сидели", - рассказала местная жительница. Женщина подчеркнула, что горожане шокированы произошедшим инцидентом.