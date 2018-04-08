Скрипалям предложат убежище в США под новыми именами — СМИ

Отравленный в Британии бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могут переехать в США под новыми именами, сообщил высокопоставленный сотрудник британского правительства.

Сотрудники службы британской внешней разведки МИ-6 обсудили со своими коллегами из ЦРУ вопрос о переселении Скрипалей из Соединенного Королевства, чтобы уберечь их от новых покушений на их жизнь, пишет The Sunday Times.

Юлия Скрипаль отвергла предложение о предоставлении ей консульского доступа со стороны посольства России. Отмечается, что это стало "шагом, который убедил британских чиновников в том, что она может навсегда перебраться на Запад".

Британские власти рассматривали возможность переезда экс-полковника ГРУ и его дочери в одну из четырех других стран англосаксонского мира (так называемые Five Eyes countries — сообщество "Пяти глаз"), с которыми Великобритания имеет партнерские отношения в области обмена разведданными — США, Канаду, Австралию или Новую Зеландию. Но в итоге остановились на первой из них.

"Очевидным местом их переселения является Америка, потому что их с меньшей вероятностью там убьют, и там будет легче защитить их под новыми именами", — приводит газета слова своего источника в разведслужбах.

Напомним, ранее стало известно о том, что отравленный в британском Солсбери экс-шпион Сергей Скрипаль пришел в сознание и может говорить.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль не только пришла в сознание, но и начала разговаривать.

Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей Россию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. А глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

В свою очередь Россия отрицает как причастность к отравлению Скрипалей, так и факт работы над ядом "Новичок" (хотя несколько российских ученых говорят об обратном). На последнем заседании Совета безопасности ООН российский дипломат перешел к угрозам:"Вы играете с огнем и об этом пожалеете".