У Путина пути назад больше нет - российский политолог

Российский политолог Дмитрий Орешкин убежден, что из-за дела Скрипаля у Кремля не осталось больше вариантов, как "уходить в глухую несознанку".

"Процесс однозначно пошел, и я думаю, что именно так нужно трактовать события в Солсбери: пути назад больше нет. И те люди, которые хотели, чтобы Путин был полностью зависим от силовиков и не имел даже иллюзий хоть как-то вернуться к нормальным отношениям с Западом, должны испытывать некую удовлетворенность. Ведь ближайшие года два Путина уже никуда и ни в каком виде не примут – даже если он возьмется изображать из себя голубя", - отметил политолог в колонке на НВ.

Орешкин отметил, что отравление Скрипаля – это именно тот случай, когда "все уже понятно". "России остается только складывать губки бантиком и негодовать. Уровень конфликтности будет только ухудшаться, ведь Путину (даже если бы он хотел) отступать уже некуда, да и нельзя", - считает эксперт.

Он также спрогнозировал дальнейшее вербальное обострение отношений между Россией и Западом.

"Вопреки ожиданиям президента о том, что Запад зависит от российских ресурсов – эта логика совершенно не работает, потому что этим ресурсам есть альтернатива. И чем жестче Путин себя ведет, тем более жесткий симметричный ответ он получает", - реюмировал Орешкин.