В Белом доме сделали неожиданное заявление о ядерной программе Северной Кореи

Американские власти сообщили о том, что глава Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын готов к обсуждению денуклеаризации (сокращению арсеналов ядерного оружия, его носителей и средств доставки собственной страны).

"США подтверждают, что Ким Чен Ын хочет обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова", – цитирует новостное агентство Reuters представителя администрации действующего президента США Дональда Трампа.

При этом в Белом доме пока не готовы уточнять, когда и как Ким Чен Ын дал понять о готовности к обсуждению вопроса денуклеаризации. Однако, сотрудники администрации Трампа заявили, что обе стороны уже провели несколько раундов прямых переговоров.

Также известно, что эти переговоры ведутся для подготовки почвы ради официальной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Напомним, ранее глава КНДР назвал условие сокращения арсеналов ядерного оружия на Корейском полуострове.



