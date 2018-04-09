Насте Рыбке выдвинули новое обвинение

Настю Рыбку (настоящее имя Анастасия Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова) и других фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в курортной Паттайе могут судить за производство и распространение непристойного видеоконтента в интернете

Об этом таиландский адвокат обвиняемых Саттхапхона Сийоха сообщил РИА Новости.

"Пока мне удалось выяснить только, что в делах по новым обвинениям фигурируют видео- и фотоматериалы, на основе которых и поданы новые заявления, и что эти материалы были размещены в сети Интернет. Это, само по себе, уже действие, подпадающее под закон о компьютерных преступлениях Таиланда, под статью о производстве и распространении порнографических материалов или оскорбительных материалов непристойного содержания", — сказал адвокат.

Такие преступления караются тюремным сроком до пяти лет в случае производства порнографии и до трех лет в случае производства непристойных видео.

Напомним, Рыбка, арестованная в городе Паттайя в Таиланде за проведение нелегального "секс-тренинга", обещала предоставить доказательства предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию в США в 2016 году.

4 апреля Рыбке и Лесли было предъявлено новое обвинение — в изнасиловании. За это преступление им может грозить от 4 до 20 лет заключения.

Ее друг и "секс-инструктор" Александр Кириллов, известный под псевдонимом Алекс Лесли, попросил в США политическое убежище. Он заверил, что располагает важной информацией, которая может быть полезной американским властям. Он отметил, что ему и Рыбке грозит опасность в случае их выдачи российской стороне.

В ФБР попытались встретиться с Рыбкой, однако власти Таиланда отклонили запрос США, так как он противоречит законам страны.