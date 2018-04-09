Российские и аргентинские ультрас намерены организовать массовые нападения на англичан на ЧМ-2018

Российские футбольные болельщики публично заявили о том, что готовятся организовать очень жесткий прием фанатам из Англии, которые приедут на Чемпионат мира по футболу летом 2018 года в Россию.

Как сообщает Express, журналисты выявили в соцсети Вконтакте десятки групп, в которых радикальные ультрас заявляют о начале операции "Мундиаль". Они обещают британским болельщикам создать максимально некомфортные условия пребывания на территории России во время футбольного чемпионата.

"Без крови не обойдется", - не скрывают своих намерений россияне.

Отмечается, что российские фанаты начали переговоры с болельщиками из Аргентины, которые давно враждуют с британскими ультрас. Как стало известно, радикально настроенные фаны уже провели ряд онлайн-конференций, а также группа россиян отправилась в Аргентину для более подробного согласования планов.

Сообщается, что многие британские болельщики отказываются ехать на ММ-2018 в Россию. За последнее время количество желающих уменьшилось вдвое.

Напомним, на время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 в России предложили создать полицию нравов – экспериментальный отряд при МВД России, который будет пресекать нарушения морали и нравственности, то есть бороться с проституцией.