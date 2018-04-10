Химатака в Сирии, Украина в G7 и подробности отравления Скрипалей. Главные новости минувших выходных

10 апреля 2018, 07:43

"Главерд" собрал самые важноые новости минувших выходных, которые вы могли пропустить.

Разрушения в Сирии

Семь главных новостей минувших выходных:

1. В Сирии в жители города Дума подверглись химической атаке токсичным газом. По сообщению волонтерской спасательной службы "Белые каски" в результате химатаки по меньшей мере 150 человек погибли.

2. Президент США Дональд Трамп заявил об ответных действиях на химическую атаку в Сирии. "Будь это Россия, будь это Сирия, будь это Иран, или все они вместе, мы это выясним, и ответ получим довольно скоро" – заявил глава Белого дома.

3. Отравленный в Британии бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могут переехать в США под новыми именами, сообщил высокопоставленный сотрудник британского правительства.

4. Россия виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время недавней химатаки в сирийском городе Дума, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на экстренном заседании Совбеза ООН. Постоянные представители Франции и Великобритании при ООН Франсуа Делатр и Карен Пирс также возложили ответственность за недавнюю химическую атаку в Сирии на Россию и Иран.

5. Отравленный в британском Солсбери экс-шпион Сергей Скрипаль пришел в сознание и может говорить.

6. В ночь с воскресенья на понедельник, с 8 на 9 апреля, пограничники не пропустили моряков с задержанного судна "Норд" через КПВВ "Чонгар" в аннексированный Россией Крым. Вечером, 7 апреля, в Харьковской области пограничники задержали членов экипажа судна "Норд", которых пытались вывезти в РФ представители российского Генерального консульства.

7. Министра иностранных дел Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран Большой семеркиКлимкин получил приглашение на встречу от своей коллеги, канадского министра Христи Фриланд.

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Россия США Сирия Сергей Скрипаль
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