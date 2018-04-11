Французский истребитель случайно уронил бомбу на завод, есть пострадавшие

Истребитель военно-воздушных сил Франции 10 апреля по ошибке сбросил бомбу на завод компании Faureca в городе Ножан-Сюр-Верниссон.

Как сообщает France Bleu, над территорией промышленного предприятия пролетали два самолета и один из них уронил на здания учебный боеприпас.

Очевидцы рассказывают, что возгорания в результате инцидента не произошло, однако два сотрудника завода получили ранения и госпитализированы. На место происшествия экстренно прибыли пожарные и сотрудники полиции.

Представитель французских ВВС Оливье Цело заявил, что самолеты были вооружены учебными боеприпасами, в которых нет взрывчатых веществ. С целью безопасности с территории завода эвакуировали 150 сотрудников.

Причины инцидента расследует военная прокуратура Франции.

Напомним, ранее в Лондоне временно был закрыт аэропорт Лондон-Сити по причине извлечения из вод реки Темза бомбы времен Второй мировой войны. Орудие было случайно обнаружено во время проведения плановых ремонтных работ.