В МЧС России заступились за пожарного, виновного в гибели людей в Кемерово

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ обнародовало заявление, в котором указано, что командир пожарного звена в Кемерово Сергей Генин действовал в полном соответствии с уставом и закон не нарушал.

"Все действия пожарных во время ликвидации возгорания регламентированы Боевым уставом пожарной охраны. Начальник караула пожарно-спасательной части N2 Сергей Генин в ходе ликвидации пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове руководствовался принципом единоначалия, прописанным в должностных документах", - приводит агентство "Интерфакс" заявление представителя пресс-службы ведомства.

Согласно информации следствия, во время пожара 37 человек стали жертвами неправильных действий Генина. Следственный комитет 11 апреля объявил о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении пожарного.

"Он получил задачу от руководителя тушения пожара провести разведку на четвертом этаже здания, для выполнения которой сформировал звено газодымозащитной службы и направился туда. На четвертом этаже боевой расчет Генина обнаружил и спас пострадавшего. В том направлении, куда ему советовали пойти очевидцы, уже работал другой расчет"- пояснили действия своего сотрудника в МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что обвинение Генина будет действительным лишь тогда, когда суд докажет его вину.

Напомним, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые также погибли в огне. В результате трагедии погибло 64 человека, из них большинство дети.