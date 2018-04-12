Генсек НАТО предупредил: у властей России растет готовность использовать ядерное оружие

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что у властей Российской Федерации растет готовность использовать ядерное оружие.

РФ модернизирует ядерный арсенал, и барьер для его применения снижается, рассказал он в интервью газете Süddeutsche Zeitung, пишет Deutsche Welle.

По мнению дипломата, России важно продемонстрировать, что "такие ее действия, как в Крыму, а также кибератаки или нарушения международных правил, не останутся без последствий".

"… речь идет о стране, которая атаковала Украину и использовала войска в Молдове и Грузии против воли этих стран. Кроме того, Москва поддерживает режим Башара Асада в Сирии…", — приводит издание слова Столтенберга.

Генсек подчеркнул, что пока РФ не изменит своего поведения, войска Альянса будут оставаться в Восточной Европе, а санкции против государства не будут отменены. В то же время НАТО "стремится к диалогу с Россией". "Мы не хотим холодной войны", — заявил дипломат.

Напомним, на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Президент Штатов Дональд Трамп анонсировал ответные действия на атаку.

Позже посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что в случае агрессии США против сирийского государства, его страна оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня.