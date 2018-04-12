Экономист предсказал "дворцовый переворот" в Кремле из-за санкций

Последние санкции, которые США ввели против российской политической бизнес-верхушки и ключевых российских компаний сегодня являются наиболее действенными.

Такое мнение высказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, отметив, что после их введения курс российского рубля обвалился на 7-8% на валютном рынке.

"С помощью подобных санкций, с одной стороны, постепенно обескровливается российская экономика, а с другой - удар по конкретным крупнейшим российским олигархам заставит их задуматься, правильную вообще политику Кремль проводит последние четыре года. Это, в свою очередь, может в определенный момент привести к тому, что уже исторически не раз было на этих землях, а именно к дворцовому перевороту", - отметил Новак.

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По словам экономиста, российские бизнесмены теряют конкретные средства, причем очень большие, и с каждым днем ​​будут все больше себе задавать вопросы, почему они должны терять в таких масштабах свой финансовый ресурс.

"Поэтому, влияние этих санкции очень хороший для Украины как государства, которое страдает от российской агрессии", - подчеркнул Новак, добавив, что если бы несколько стран мира, таких, как Канада, Австралия, Япония к ним присоединились, то санкционный удар по РФ был бы еще более ощутимым.

Напомним, в пятницу, 6 апреля, США ввели новые масштабные санкции против окружения Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, чье состояние превышает миллиард долларов - Олег Дерипаска, Алексей Дюмин, Сергей Фурсенко, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

После этого российские олигархи потеряли за день 12 миллиардов долларов. Сильнее всего обвалились котировки En+ и "Русала" бизнесмена Олега Дерипаски, владельца "Норильского никеля" Владимира Потанина (его состояние сократилось почти на 10% или на 1,5 миллиарда долларов) и сенатора Сулеймана Керимоав, который обеднел на 1,4 миллиарда долларов (минус 22%). Кроме того, попавший под санкции "Русал" Дерипаски предупредил о дефолте. 9 апреля рухнул рубль и российский фондовый рынок. За день все бизнесмены из списка потеряли более 14 миллиардов долларов совокупного состояния.

Также в настоящий момент США готовят запрет на сделки с облигациями России и госбанкови пакет новых санкций из-за отравления Сергея Скрипаля.