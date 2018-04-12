Молдова хочет решить вопрос с российскими войсками в Приднестровье с помощью Украины: подробности

Официальный Кишинев планирует договориться с официальным Киевом о предоставлении специального коридора по территории Украины − для выведения контингента российских войск из непризнанного Приднестровья.

С таким заявлением в четверг, 12 апреля, выступил премьер-министр Молдовы Павел Филип на XI Киевском форуме безопасности, сообщает новостное агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы требуем и просим о выводе российских войск с территории Молдовы, а также трансформации нынешних операций на Приднестровье в гражданскую миссию с международным мандатом, будучи уверенными, что это позволит создать основу для решения приднестровского конфликта через переговоры", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Молдова потребует от РФ миллиарды долларов за оккупацию Приднестровья.