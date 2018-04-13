Крушение российского вертолета на Балтике: названо число жертв

В Балтийском море в результате крушения российского транспортно-боевого вертолета Ка-29 погибли два его члена экипажа.

Борт разбился 12 апреля около 23:30 при проведении ночных испытательных полетов, пишет Интерфакс со ссылкой на данные Балтийского флота.

"Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб", — узнало агентство.

Полет проходил в простых метеоусловиях, на месте крушения силами Балтийского флота проводится поисковая операция.

Ранее СМИ писали, что в акватории Балтийского моря разбился вертолета Ка-29, предположительно принадлежащий министерству обороны России, было найдено тело пилота.