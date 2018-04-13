Стало известно, почему авиакомпании прекратили полеты над Сирией

Крупнейшие мировые авиаперевозчики перенаправляют свои лайнеры в обход сирийского воздушного пространства, поскольку США и другие западные страны всерьез рассматривают использование военных мер в ответ на химическую атаку, совершенную возле Дамаска 7 апреля.

Соответствующее сообщение в пятницу, 13 апреля, опубликовало авторитетное издание The New York Times.

Согласно данным журналистов, маршруты перелетов своих лайнров изменили Air France, Lufthansa и EasyJet, Kuwait Airways и Middle East Airlines.

Однако, в то же время представитель компании Eurocontrol, которая предоставляет авиадиспетчерские услуги в странах ЕС, заявил о том, что предложение авиакомпаниям учитывать возможность нанесения ракетно-бомбовых ударов по Сирии от 10 апреля носило рекомендательный характер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Всемирной организации здоровья назвали количество пострадавших от химической атаки в Сирии.