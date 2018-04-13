"Шиза скосила бедолаг". В Сети отреагировали на блокировку Telegram в России

В Сети интернет-пользователи отреагировали на удовлетворение московским судом просьбы Роскомнадзора о блокировке в РФ мессенджера Telegram.

В частности, российский блогер Александр Тверской на своей странице в Facebook коротко прокомментировал новость, написав: "Конченые".

"Telegram, разработанный Павлом Дуровым (россиянин — Ред), мы блокируем. Зато будем производить американские товары. Шиза скосила бедолаг", — отметил российский журналист Александр Сотник.

"… под предлогом борьбы с международным терроризмом, Кремль намеревается запугать тех, кто пытается не верить федеральным телеканалам и хочет не просто что-то узнать в Интернете, а докопаться до правды", — написал главред "Народной Правды" Юрий Атанов.

"Русский парень Павел Дуров создал продукт, который востребован во всем мире. Казалось бы, вот это действительная победа, никакие-то самопальные вымученные рязанские пармезаны и другие позоры импортозамещения, а по-настоящему нужный сервис. И что делает российское государство? Его уничтожает. Блокирует. Запрещает. Бросает всю мощь своего силового аппарата чтобы растоптать единственное технологическое достижение последних лет", — говорится на странице Сталингулаг.

Напомним, в столице России Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране мессенджера Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже Павел Дуров написал, что в новых версиях программа будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.