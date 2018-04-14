Вслед за Telegram. В России инициировали новые блокировки в Сети

После нашумевшей блокировки мессенджера Telegram в Госдуме России выступили с инициативой запретить использование VPN-сервисов.

"Роскомнадзор еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба. Сейчас мы посмотрим, потребуется ли принятие дополнительных законодательных мер, чтобы исключить использование VPN, соответственно, будем думать, как это сделать", — заявил зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников, сообщает "РИА Новости".

Напомним, в Москве суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.

В то же время в Сети публиковались несколько способов, как обойти блокировку Telegram.