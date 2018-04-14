Во Франции опубликовали видео с запуском ракет по Сирии

Опубликовано видео, на котором можно увидеть запуск ракет по Сирии, который состоялся в субботу, 14 апреля.

Видео появилось в Twitter министра обороны Франции Флоранс Парли.

На кадрах запечатлен запуск военно-морской крылатой ракеты с одного из французских фрегатов, расположенных в Средиземном море.

"Цель — место производства химического оружия сирийским режимом", — отметила Парли.

Tir d'un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d'armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ — Florence Parly (@florence_parly) April 14, 2018

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.

Дональд Трамп заявил о том, что США готовы продолжать предпринимать меры против режима президента Сирии Башара аль-Асада в случае появления новых химических атак.

НАТО и Евросоюз выразили поддержку действиям США и союзников в Сирии.

В свою очередь, в МО России заявили о том, что союзники выпустили по Сирии более ста крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", "значительная" их часть была сбита сирийским средствами ПВО.

Для обсуждения действий США и их союзников в Сирии Россия заявила о созыве экстренного заседания Совбеза ООН.