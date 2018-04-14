В результате крушения самолета в России есть погибшие, опубликованы фото

В России в результате крушения легкомоторного самолета погибли пилот и пассажир воздушного судна.

Инцидент произошел под Липецком, сообщили в экстренных службах РФ.

"Самолет Zlin-142 упал недалеко от населенного пункта Шаршки в Усманском районе области", — сказал собеседник ТАСС. По его словам, на борту находились пилот и пассажир, оба погибли. На земле жертв и разрушений нет.

По данным GOROD48, самолет упал во время тренировочных полетов, для которых используется аэродором в Шаршках. На месте падения самолета работает оперативная группа. Изучаются обстоятельства катастрофы.

Напомним, 12 апреля, в Воронежской области России разбился учебно-боевой самолет Як-130 авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск.