Британские СМИ: Великобритания готовит новый удар по российскому бизнесу

Власти Великобритании готовятся ввести новые финансовые меры против российских бизнесменов в стране – причем в самое ближайшее время.

Как сообщает РИА Новости, об этом пишет газета Sunday Times со ссылкой на источник в офисе британского премьер-министра. По словам собеседника издания, под новые санкции попадут "российские олигархи в Великобритании".

Сама Тереза Мэй в интервью изданию заявила, что Лондон рассматривает разные варианты действий в отношении размещенных в королевстве "незаконных финансов" российских бизнесменов и чиновников.

Ранее она грозилась заморозить госсчета РФ, если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан. Мэй пообещала, что Национальное криминальное агентство Британии будет продолжать работу по противодействию "серьезным преступникам и коррумпированным элитам", в том числе из России.

Кроме того, в январе британские госорганы получили право требовать у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве объяснение происхождения капитала стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность накладывается арест.

Ранее в Швейцарии ответили Лаврову на слова о "химоружии НАТО" в деле Скрипалей. Глава российского МИД ранее сослался на лабораторию в швейцарском Шпице.

Напомним, в Белом доме готовы ввести новые санкции против РФ из-за Сирии. Об этом идет речь в материалах для прессы, которые подготовила пресс-служба Белого дома.

Как сообщалось, 6 апреля США ввели новые масштабные санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, состояние которых превышает миллиард долларов.

Позже первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников заявил, что в стране разработан законопроект с ограничением на поставку в нее товаров и услуг американского происхождения.