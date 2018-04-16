Сирия лишилась мощностей для производства химоружия — Макрон

В результате ракетного удара, нанесенного силами Франции, США и Великобритании по Сирии, были уничтожены мощности для производства химического оружия.

Атака была легитимной и успешной, рассказал французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFM TV.

"Их (сирийских властей — Ред.) мощности для производства химического оружия были уничтожены", — отметил он.

По словам главы государства, благодаря удару резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций перестали быть неисполняемыми.

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Напомним, вечером 13 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы его страны, Великобритания и Франция нанесли точечные удары объектам в Сирии, связанным с химоружием. После них посол России в Штатах Анатолий Антонов пригрозил, что действия трех государств не останутся без последствий.

Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Трамп анонсировал ответные действия на атаку.