Трамп предложил Саудовской Аравии оплатить американскую бомбежку в Сирии

Ракетные удары по сирийским военным объектам со стороны ВС США, Великобритании и Франции были не только демонстрацией силы "западной тройки", но еще и способом давления Вашингтона на власти Саудовской Аравии.

Среди прочего президент США Дональд Трамп требует от Эр-Рияда финансировать его военную кампанию в Сирии. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции после встречи с лидерами стран Балтии, пишет Газета.Ru.

"Мы почти достигли цели по уничтожению ИГ ("Исламское государство" — организация, запрещенная в ряде стран, включая Россию) в Сирии. Мы очень быстро собираемся принять решение вместе со своими союзниками в регионе о том, что делать дальше, – заявил президент США и добавил: – Саудовская Аравия очень заинтересована в нашем решении, и я говорил: "Знаете, если хотите, чтобы мы остались, может быть, вам придется заплатить".

10 апреля наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман во время визита во Францию заявил о возможности присоединиться к ракетному удару по Сирии. Это произошло в тот же день, как Трамп провел телефонные переговоры о военной операции с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Считается, что ракетные удары стали ответом Запада на химическую атаку в сирийском городе Дума. Вашингтон заявил, что ее организовали вооруженные силы, лояльные президенту Сирии Башару Асаду. Официальный Дамаск отверг эти обвинения. А за несколько часов до удара по Сирии глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что "химатака в Думе" была постановкой.

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.

В Генштабе России заявили о том, что сирийская ПВО якобы перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

В свою очередь США заявили, что Россия не сбила ни одной ракеты, выпущенной по Сирии. Штаты уверяют, что РФ не пыталась задействовать свои ПВО.

При этом до удара посол России в Ливане Александр Засыпкин заявио, что вслучае агрессии США против Сирии Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня.

Как сообщалось, США пообещали объявить о новых санкциях в отношении России в понедельник, 16 апреля.