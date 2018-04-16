ЕС согласовал единую позицию по Сирии: что решили еврочиновники

На переговорах в Люксембурге министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали единую позицию по событиям в Сирии.

"Министры иностранных дел одобрили заключения по Сирии, вскоре они будут доступны. Единая позиция ЕС", — анонсировала документ представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич в Twitter.

Позднее в заявлении, опубликованном пресс-службой ЕС, Совет Евросоюза поддержал действия США, Франции и Великобритании в ходе ракетных обстрелов Сирии.

ЕС выразил понимание, что авиаудары "западной тройки" были конкретными мерами для предотвращения применения химического оружия сирийским государством. При этом в ЕС решительно осудили "продолжающееся и повторяющееся использование химического оружия режимом в Сирии, включая последние атаки в Думе".

"В этом контексте Совет понимает, что целенаправленные авиаудары США, Франции и Британии по объектам химического оружия в Сирии были конкретными мерами, принятыми с единственной целью — предотвратить дальнейшее использование химического оружия и химических веществ в качестве оружия сирийским режимом", — отмечается в заявлении.

"Совет ЕС выступает в поддержку всех усилий, которые направлены на предотвращение использования химического оружия", — отмечается в сообщении.

Ранее Трамп предложил Саудовской Аравии оплатить американскую бомбежку в Сирии. Для Вашингтона сирийская кампания – не только демонстрация силы.

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.

В Генштабе России заявили о том, что сирийская ПВО якобы перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

В свою очередь США заявили, что Россия не сбила ни одной ракеты, выпущенной по Сирии. Штаты уверяют, что РФ не пыталась задействовать свои ПВО.

При этом до удара посол России в Ливане Александр Засыпкин заявио, что вслучае агрессии США против Сирии Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня.