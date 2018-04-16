"Надежды юношей питают". В РФ прокомментировали предложение Порошенко лишить россиян права вето в ООН

Постпред РФ при штаб-квартире Организации Объединенных Наций Василий Небензя официально прокомментировал недавний призыв президента Украины Петра Порошенко лишить Россию права вето.

"Реформы нужны, но к этим реформам заявление украинского президента не имеет абсолютно никакого отношения. Мы же понимаем, что это не забота об организации. И вообще, я бы ответил очень кратко на этот вопрос: надежды юношей питают", — цитирует дипломата издание "Комсомольская правда".

Напомним, ранее Порошенко заявлял о том, что Россия руководит "международным клубом диктаторов".