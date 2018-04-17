В Москве из музея украли сурдокамеру для подготовки космонавтов к полетам: фото

Из Музея космонавтики в Москве была украдена сурдокамера "Барокамера СБК 48", которую в 1960-х годах использовали для подготовки космонавтов к полетам.

"13 апреля 2018 г. стало известно, что с охраняемой территории предприятия в Строгино, где предполагалось проводить реставрационные работы, несанкционированно была вывезена "Барокамера СБК 48". В данный момент ОМВД России по району Строгино г. Москвы ведётся следствие по данному вопросу", - сообщает пресс-служба Музея.

Сотрудники музея уверяют, что объект был доставлен к ним в неудовлетворительном состоянии и требовал экстренной реставрации. Эксперты оценили стоимость сурдокамеры в 300 тысяч рублей (около пяти тысяч долларов).

В учреждении заявили, что намерены были после реставрации включить сурдокамеру в постоянную экспозицию Музея космонавтики.

Напомним, в Норвегии из университетского музея в городе Берген неизвестные похитили 400 экспонатов времен викингов.