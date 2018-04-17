В мессенджере TamTam появились клоны крупнейших Telegram-каналов

В мессенджере российской технологической компании Mail.Ru Group — "ТамTам" — появились клоны крупнейших Telegram-каналов и СМИ.

В сервисе есть поддельные каналы "Методичка", "Сталингулаг", оппозиционера Алексея Навального, бизнесмена Ильи Варламова, пишут "Ведомости".

"Большинство опрошенных… авторов Telegram-каналов заявили, что они не имеют отношения к клонам, созданным в мессенджере "ТамТам", — отметило издание.

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Напомним, 13 апреля в столице РФ Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.