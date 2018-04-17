Авиакомпании США готовятся к запрету пролета над территорией России

В связи с возможным запретом пролета над территорией России некоторые американские авиакомпании меняют маршруты следования отдельных рейсов.

Как заявила на брифинге официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, действие соглашения о между американскими перевозчиками и российским правительством истекает во вторник. Госдеп уже провел встречу с представителями авиакомпаний, сообщает Reuters.

Нойерт подчеркнула, что на этой неделе должна была состояться встреча с в Вашингтоне по поводу продления этого соглашения, однако российская сторона отменила ее, а новая встреча еще не назначена.

"Мы не хотим такого рода сбоев в работе авиации, поэтому мы пытаемся облегчить достижение договоренности", — сказал Нойерт.

Напомним, ранее сообщалось, что в России разработан законопроект с ограничением на поставку в Россию товаров и услуг американского происхождения в ответ на "акты недружественного характера со стороны США".