В России женщину обвинили в экстремизме за жалобу на плохие дороги

Жительницу поселка Полтавка Омской области Екатерину Прец обвинили в экстремизме из-за жалобы на плохие дороги района.

Как сообщает издание Тайга, проверка была начата по инициативе главы Полтавского района Валерии Никитиной, которая утверждает, что публикация женщины в соцсети Одноклассники несет в себе "экстремистский характер".

"Там содержится дезинформация, допускаются экстремистские, на мой взгляд, высказывания в отношении всех уровней власти. Фамилии называются и губернатора, и президента. Это рассчитано на определенную аудиторию. Но в комментариях я не могла ничего объяснить, это не уровень власти. Поэтому написала обращение в полицию" - заявила Никитина

"От нас уже почти все поставщики продуктов отказались, ответ один - возить не будем, у вас дороги убитый. Санавиация за тяжело больными прилетает, ответ один - дороги убитые. Дорога на Воронцковку - это ж катакомбы как после войны", - писала возмущенная женщина.

Автор поста утверждает, что власти обманывают местных жителей когда говорят, что в городе строятся дороги:

"Я написала, что у меня один вопрос к властям: как надо не любить район, чтобы допустить такие убитые дороги? Поставщики ездить отказываются из-за них, санавиация за больными летает, потому что машины не проходят. Люди стали активно комментировать, сообщать о таких же проблемах в каждой деревне. А в районной газете пишется, что деньги выделяются, дороги строятся. Сколько можно врать?" — заявила Прец.

По данным СМИ скоро в Полтавке планируется митинг по поводу состояния местных дорог.

Ранее стало известно, что в России до конца года могут заблокировать Facebook.