Гибель рассказавшего о наемниках "Вагнера" журналиста: девушка сообщила о последнем смс

Погибший вследствие падения из окна многоэтажки российский журналист Максим Бородин, по мнению следственным органов, стал жертвой случайности или наложил на себя руки.

"Нетрезвый человек может легко через них перевалиться, например, во время курения. В пользу этой версии играет косвенной фактор, - в квартире нашли много пустых бутылок из-под алкоголя", - сказано в сообщении Telegram-канала Mash.

Следователи заявляют, что перила на балконе Бородина расположены низко, и он мог перевалиться через них сам, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Версию о самоубийстве подтверждает девушка журналиста, которая рассказала о последнем сообщении от Бородина. Возлюбленный якобы извинялся и в подтексте прощался с ней.

Напомним, вреанимации Екатеринбурга 13 апреля скончался, не приходя в сознание, журналист агентства "Новый день" Максим Бородин, который одним из первых в России написал о гибели в Сирии российских наемников "Вагнера". Журналист выпал с балкона собственной квартиры, которая находится на пятом этаже одного из домов города.