"И без ядерной войны раздолбают". Российский историк рассказал о полном фиаско Путина

На международной арене президент России Владимир Путин потерпел полное политическое фиаско, заявил российский историк и оппозиционер Андрей Зубов.

"Путин плохо знает международные реалии, реалии других стран! Отсюда он потерпел полное политическое фиаско! Полное!" — заявил эксперт в интервью на телеканале "112 Украина".

Он считает, что сейчас в России нет сторонников войны до победного конца.

"Даже Путин не является сторонником такой войны! Первым тестом была Грузия. Запад один раз ошибся, но второй раз ошибаться не стал", — подчеркнул Зубов.

При этом историк считает третью мировую войну реальной, но маловероятной, так как ее никто не хочет.

"Путин не хочет, потому что понимает, что Россия слаба и ее без всякой ядерной войны раздолбают. Он понимает, что силы здесь неравны. Он прекрасно знает, что сил нет", — уверен историк.

Напомним, ранее российский политолог объяснил, кто придет к власти после Путина.

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