"Не зря летнюю резину "обули": в соцсетях показали фото и видео, как Россию засыпало снегом

Российские синоптики прогнозируют сохранение холодной погоды.
22 апреля ряд регионов России накрыло сильными снегопадами.
Соцсети заполонили фото и видео последствий непогоды. Больше всех есть чем "похвастаться" пользователям из Пермского края, а также Кировской и Нижегородской областей. Кое-где высота снежного покрова достигает 40 см.
Небольшой снег прошел в воскресенье и в Москве – в дополнение к недавнему урагану, из-за которого пострадали 29 человек, еще двое – погибли: трехлетний ребенок и подросток.
При этом российские синоптики прогнозируют сохранение холодной погоды, заодно предупреждая о сильном ветре.
В ВК пермяки весну празднуют, довольные, говорят не зря летнюю резину "обули". И Киров присоединился. pic.twitter.com/bCtVjSiRWg— Акулина Весенняя (@aculina99999) 22 апреля 2018 г.
Киров сегодня pic.twitter.com/7ONfuTCxrc— maikl (@i_maikl) 22 апреля 2018 г.
Утро в #киров pic.twitter.com/r8KfoORsZY— Вячеслав Ткач (@o_zornik) 22 апреля 2018 г.
Киров pic.twitter.com/UB0aXSFAwy— Андрей (@andsuncv) 22 апреля 2018 г.
Продам снег. Недорого. Самовывоз из Перми. pic.twitter.com/qUB2S4O8ZQ— Пёс (@znanie1961) 22 апреля 2018 г.
А вот еще несколько твитов:
Вятка,утро,снег 20см и более пойдёт ещё сутки. pic.twitter.com/21BYt1wWpZ— Юрий Кунцов (@ykuncov) 22 апреля 2018 г.