Макрон рассказал, что думает о Путине

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что глава Российской Федерации Владимир Путин является сильным человеком.

Президенту РФ нужна "великая Россия", рассказал политик в интервью Fox News, отвечая на вопрос, что он думает о российском коллеге.

В то же время Макрон подчеркнул, что уважает лидера РФ.

"… мы никогда не должны быть слабыми с президентом Путиным. Когда вы слабы, он использует это… У него очень сильная пропаганда, и он вмешивается повсюду…", — отметил собеседник.

Ранее министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что в отношении России необходимо осуществлять более жесткий курс, Владимир Путин "не ценит слабости".

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