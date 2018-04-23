Немецкая газета назвала Порошенко самым успешным президентом-коррупционером

Украинский журналист Александр Дубинский сообщил, что немцы высоко оценили президента Украины Петра Порошенко с точки зрения коррупции.

Об этом он написал, ссылаясь на публикацию немецкой газеты Die Welt, которая посвятила цетральную тему номера откровениям и аудиозаписям бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко.

"Немцы высоко оценивают уровень реформ в Украине. В частности, реформу продажи уголовных дел бывшим приспешникам Януковича. Пишут, что Порошенко самый успешный президент в Европе. С точки зрения коррупции. Welt этому главную тему воскресного выпуска посвятил. На первую полосу вынес. Короче, очень сильно хвалят. И, очевидно, что не в последний раз" - написал Дубинский на своей странице в Facebook.

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Также публикацию прокомментировал сам беглый экс-нардеп, ответив, что он не ожидал расследования коррупционных действий Порошенко от властей.

"Сегодня крупнейшее немецкое издание-лидер Die Welt посвятило несколько центральных разворотов газеты теме коррупции Петра Алексеевича Порошенко. Рассказали о наших с ним сентиментальных отношениях и презентовали книгу "Петр Пятый". Я собственно и не рассчитывал, что в Украине начнётся адекватное расследование преступлений Порошенко. Все скандалы о власти глушатся. "Коли хорошего парня" как и не было. 98 процентов СМИ подконтрольны или запуганы. Хорошо, что Европа другая. И рано или поздно, мы тоже станем немножко европейцами", - написал Онищенко в своем Facebook.

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