Наезд на пешеходов в Канаде: количество жертв возросло, названо имя подозреваемого

В канадском Торонто в результате наезда фургона на пешеходов погибли 10 человек, а 15 — пострадали.

В совершении преступления подозревают 25-летнего Алека Минассяна из Ричмонд-Хилла, он задержан, рассказал начальник торонтской полиции Марк Саундерс, пишет CNN.

"… был арестован в белом фургоне менее чем через 30 минут после того, как полиция получила звонок 911 (номер, объединяющий службу спасения, скорую помощь, полицию и тому подобные структуры на территории Канады и США — Ред.)", — отметил он.

Напомним, в Торонто фургон наехал на пешеходов 23 апреля, злоумышленник скрылся с места происшествия, но позже его задержали. В правоохранительных органах считают, что наезд является преднамеренным.