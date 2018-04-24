Заработки в Польше. Журналисты рассказали, как поляки "кидают" украинцев

24 апреля 2018, 18:51

Найти работу украинцам можно прямо на автовокзале Варшавы.

Поляки «кидают» украинцев, которые едут на заработки

В Польше многие украинцы зачастую вынуждены работать нелегально – их обещают трудоустроить, но через пару месяцев оказывается, что работодатель и не думал о легализации.

Одним из самых популярных направлений для украинских заробитчан остается Республика Польша. Сколько в стране украинцев — неизвестно, так как многие работают нелегально. Счет может идти на миллионы. Какие сюрпризы ждут украинских гастарбайтеров на польской земле — в новой серии цикла "Дома — лучше".

Найти работу можно прямо на автовокзале Варшавы. Здесь и польские компании-рекрутеры, и посредники-украинцы: они дежурят на обоих выходах с автовокзала.

Здесь журналисты познакомились с Александром Шмидом из Черновцов — он возвращается домой. Посредники, которых он нашел в интернете, обещали за 250 евро трудоустроить в Польше, но работу так и не дали. Александр сам нашел подработку на стройке на месяц, но и там его "кинули", не заплатив за работу.

На вокзале посредники обещают помочь и с разрешением на проживание в Польше — за 250-300 евро. У кого нет денег, но есть терпение и нервы — те сами идут выпрашивать такой документ в местное управление по делам мигрантов.

Специальное управление, которое должно дать "добро", открывается в 8 утра, и перед открытием своей очереди ждут несколько сотен человек. Гарантии, что удастся подать документы, — нет, слишком уж много людей.

Первое, что спросят в ведомстве, есть ли приглашение на работу или контракт с работодателем. Однако украинцы часто вынуждены работать нелегально — их обещают трудоустроить, но через пару месяцев оказывается, что работодатель и не думал о легализации и зарплату платить не собирается, а вместо этого может грозить депортацией или даже убийством.

Без заработанного остался Петр из Тернополя, который договорился о работе на одной из варшавских строек — но не проработал и месяца, как ему заявили, что фирмы, на которую он работал, не существует.

Это был первый опыт нелегальной работы для Петра, но, по его словам, зарплату украинцу здесь не гарантирует даже официальное трудоустройство.

А свой "завтрашний" день Петр связывает с Украиной — твердо решил вернуться на Тернопольщину, поскольку ему надоело быть бесправным "трудовым мясом". Петр понял, что у него — электрика, лесника, егеря – гораздо больше перспектив дома, да и дети его заждались.

Напомним, ранее Кабмин защитил украинских заробитчан. Теперь агентствам по трудоустройству в Польше нельзя брать оплату наперед. В договоре с клиентами агентства должны прописывать условия работы и проживания, размер зарплаты, график работы и отдыха. Офисы посредников должны располагаться в нежилых помещениях, а в штате должен быть юрист с высшим образованием.

Корреспондент "Сегодня" в рамках эксперимента нашел в интернете компанию по трудоустройству украинцев в Польше и сделал вид, что хочет заработать за границей. Первое агентство не собиралось брать деньги до заключения договора, а вот вторая "фирма-прокладка" предложила схему "сначала деньги, а потом стулья".

"Общая стоимость услуг по получению визы и трудоустройству — 135 долларов. 110 долларов оплачиваются по факту получения документов на руки. В Варшаве наш человек встречает всю группу, там происходит окончательный расчет, на следующий день группа направляется к работодателю", — рассказали в фирме.

Однако ответственности за неподписание трудового договора контора не несет. Следовательно, если работодатель откажет, деньги она не вернет.

Специалисты рынка труда предлагают обращаться к крупным легальным компаниям. Они в основном не берут денег за посреднические услуги. Или выходить непосредственно на работодателя. В любом случае украинцам советуют внимательно читать договор.

Кроме того, работа в Польше получила альтернативу в Украине — специалисты рабочих профессий объединяются в "Службы мастеров" в своих городах.

Отметим, что по словам президента Петра Порошенко, выезды украинцев на заработки в другие страны – это "нормальный процесс".

По данным главы МИД Павла Климкина, на территории РФ в настоящее время проживает около трех миллионов украинцев, а это значит что там живет каждый двенадцатый украинец.

Напомним, портал Expat Insider подсчитал количество украинских мигрантовБольшинство из них довольны жизнью на новом месте.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Украина Польша заробитчане нелегалы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять