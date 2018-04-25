Венгрия поставила громкий ультиматум Украине

Будапешт будет блокировать для Украины возможность вступить в НАТО до того момента, как Киев не восстановит в правах национальные меньшиства.

С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, назвав действия Украины по отношению к национальным меньшинствам "грязными и заранее спланированными". В заявлении, опубликованном на сайте ведомства укзаывается, что президент Петр Порошенко и парламент нанесли три удара по правам меньшинств - закон об образовании, который ограничил права на обучение на родном языке, конституционный статус языкового закона и инициатива президента Петра Порошенко принять закон о введении санкций против граждан Украины, которые имеют двойное гражданство и участвовали в выборах другой страны.

Сийярто также заявил, что в настоящее время в украинском парламенте есть три новых предложения по языковым законам, "один хуже для другого".

"Мы определенно будем считать, что любая угроза безопасности Закарпатской Венгрии будет представлять угрозу национальной безопасности", - цитируются слова министра. Также отмечается, что, по словам министра, Будапешт не уступит иностранному давлению и не пожертвует интересами закарпатских венгров ради "геополитических интересов".

"Министр подчеркнул, что Венгрия поддерживает либерализацию визового режима с Украиной, соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом и предоставляет газ стране, когда она в этом нуждается. Существует серьезное международное давление на Венгрию, чтобы снять право вето на вступление Украины в НАТО, и это давление является несправедливым и несправедливым, поскольку ответственность за ситуацию несет украинская сторона. Венгрия сохранила право вето на вступление Украины в НАТО до восстановления прежних прав национальных меньшинств", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 апреля Венгрия в третий раз заблокировала Комиссию Украина-НАТО.

Напряжение в отношениях между Украиной и Венгрией возросло из-за принятия закона об образовании, который определяет украинский языком образовательного процесса.