The Washington Post: В ответ на американские санкции Путин решил разбомбить Воронеж

26 апреля 2018, 12:06

Кремлевский "принцип взаимности" чувствуют на себе исключительно россияне.

В ответ на санкции против олигархов Путина российские власти начинают тракторами давить еду.

Какие бы санкции ни вводили правительства западных стран  никто не наказал русский народ сильнее, чем президент Владимир Путин. Тем, где западные меры направлены против конкретных лиц и близких к режиму организаций, "ассиметричный ответ" Кремля целит во всех россиян.

В российских соцсетях даже появилась горькая шутка: "В ответ на санкции по "закону Магнитского" российские власти решили разбомбить Воронеж". Как заметил на прошлой неделе один комментатор процессов в России, если бы Кремль решил бомбить Воронеж, ущерб, вероятно, был бы меньшим, чем итоги российских контрмер, пишет The Washington Post.

Когда в США приняли "закон Магнитского", который запретил российским чиновникам, причастным к нарушениям прав человека, получать американские визы и хранить активы США, Кремль обещал "адекватный ответ". Естественно, он не мог ответить тем же: не многие официальные лица США хранят пенсионные сбережения в Сбербанке или имеют виллы в Краснодарском крае, поэтому было очевидно, что ответ не будет равным. Но его настоящая природа потрясла даже самых циничных исследователей Кремля. В ответ на санкции США к нарушителям прав человека, режим Путина запретил гражданам США усыновлять сирот из детдомов. Это касалось и детей, которые уже встречались с будущими приемными родителями и ждали, когда присоединятся к своим новым семьям.

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"Я знаю только две организации в мире, которые наносили удар по собственным детям, чтобы напугать своих врагов: ХАМАС и путинская партия "Единая Россия", - писал российский журналист Валерий Панюшкин. Это закон стал известен, как "закон негодяев", но правильней его было бы называть "законом убийц". По меньшей мере два русских ребенка умерли в детских домах в ожидании усыновления.

Следующий раунд "бомбежки Воронежа" пришелся на 2014 год, когда Запад ввел новые антикремлевские санкции за аннексию Крыма. Так называемые контрсанкции от российского правительства запретили импорт продуктов питания из большинства западных стран, которые лишили россиян выбора и взвинтили цены на продукты. В стране, где 22 миллиона человек официально живут за чертой бедности, власти уничтожили более 19 тысяч тонн импортной продукции из "запрещенных" стран.

Когда ранее в этом месяце Минфин США анонсировал новые санкции против олигархов и чиновников из путинского окружения, мало кто сомневался, что российские граждане снова почувствуют на себе "принцип взаимности".  На прошлой неделе Дума начала рассматривать законопроект, который легализирует кражу интеллектуальной собственности американских граждан и организаций (иными словами, спонсируемое государством пиратство), ограничения на импорт алкоголя из США и союзников, и - самое ключевое в этой истории - запрет на импорт лекарств американского происхождения. Американские лекарства охватывают около 10 процентов российского фармакологического рынка и используются для лечения таких болезней как диабет, гипертония, эпилепсия, лейкемия и другие формы рака, Гепатит С, ВИЧ, депрессия и множество других.

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Петр Толстой, вице-спикер Думы и один из лидеров путинской "Единой России", посоветовал россиянам вместо лекарств зарубежного производства заваривать кору дуба и пить настойку боярышника. Позже от заявил, что эти слова были "шуткой", однако в отличие от самого Толстого и его коллег, которые, без сомнений, имеют доступ к иностранной медицине (и наслаждаются знакомым вкусом Hennessy и Jack Daniels) вопреки написанным ими законам, миллионам россиян будет не до шуток.

Когда "закон Магнитского" был введен в США, Немцов назвал его "самым пророссийским законом в истории зарубежных парламентов", поскольку он "завершает вседозволенность для тех, кто попирает права и обкрадывает граждан России". Есть горькая ирония в том, что антироссийские меры исходят от его собственного правительства. Пока кремлевская пропагандистская машина отвлекает внимание общества от этого непреложного факта, но это не продлится бесконечно. В конце концов, дурачить всех людей можно только ограниченное количество времени.

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