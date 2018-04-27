Историческая встреча. Стало известно, о чем говорили главы Южной Кореи и КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ын, в частности, обсудили улучшение отношений между странами.

Главы государств также говорили о денуклеаризации Корейского полуострова (сокращение арсеналов ядерного оружия, его носителей, средств доставки и производства), рассказал на брифинге пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ен Чхан, пишет ТАСС.

По его словам, переговоры длились один час и 40 минут, лидеры "провели искренний обмен мнениями".

"Консультации будут продолжены сегодня (27 апреля — Ред.), по их итогам будет подписана совместная декларация… остаток времени будет вестись работа над содержанием и уточнением всех соответствующих формулировок этого документа", — отметил спикер.

Напомним, Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встретились в пограничном пункте Пханмунджом, они пожали друг другу руки. Потом лидер Северной Кореи сделал шаг на южнокорейскую сторону границы и стал первым главой республики, посетившим Южную Корею с 1953 года.

В январе стартовали первые за несколько лет переговоры о вариантах улучшения отношений между Южной Кореей и КНДР. Позже в Северной Корее центральный комитет правящей Трудовой партии на пленарном заседании решил, что страна прекратит ядерные испытания и перестанет запускать межконтинентальные баллистические ракеты с 21 апреля.