Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились о "приближении воссоединения"

Южная Корея и КНДР будут всемерно улучшать межгосударственные отношения.

Такая информация содержится в совместной декларации, приянтой во время саммита лидеров КНДР и Южной Кореи - Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина соответственно.

"Север и Юг будут добиваться полного и всеобъемлющего улучшения и развития отношений и тем самым приближать будущее совместное процветание и воссоединение", — говорится в документе.

Утром 27 апреля лидеры КНДР и Южной Кореи встретились на линии разграничения. Ким Чен Ын перешел через разделяющую страны черту и стал первым главой КНДР, посетившим Юг.

После первого раунда диалога Ким Чен Ын призвал положить конец конфронтации, а Мун Чжэ Ин предложил немедленно начать налалку железнодорожного сообщение между странами.

До конца саммита обе стороны планируют "обсуждать вопросы улучшения отношений КНДР и Южной Кореии, мира и перспектив воссоединения".

Напомним, заметное "потепление" в отношениях Севера и Юга произошло на фоне подготовки к Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, участия в ней северокорейских спортсменов, а также приезда сестры Ким Чен Ына в Южную Корею.